كركوك... توقيع كتاب قارئ الطين

2021/01/18 | 18:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت مجموعة شار وبالتعاون مع مكتبة كاريز الثقافية بمدينة كركوك، حفل توقيع رواية (قور خوين) اي (قارئ الطين) الطبعة الكوردية للشاعر والكاتب المترجم للرواية دانا عسكر، وبحضور نخبة من الادباء والمثقفين في المدينة.

وسلط المترجم دانا عسكر الضوء على هذا الكتاب الذي يعود للروائي حسن فالح، وصمم الغلاف ابراهيم صالح وهي من منشورات دار فيربوون.

وقبل ختام الجلسة دار الحوار لحضور مكتبة كاريز الثقافية، مثمنين دور الكاتب دانا عسكر في انجاز هذا المطبوع الكوردي المترجم.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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