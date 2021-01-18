2021/01/18 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيسا الجمهورية والوزراء يتفقان على أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي يحمي حقوق جميع العراقيين

رئيسا الجمهورية والوزراء يشددان على ترسيخ الاستقرار في البلاد وحفظ أمن المواطنين وسلامتهم

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