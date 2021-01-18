آخر تحديث: الدولار يسجل “اعلى مستوى” مقابل الدينار العراقي في بغداد والمحافظات

2021/01/18 | 18:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مراسلنا، بأخر تحديث لسعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي عصر اليوم ، الإثنين 18-1-2021 ، والذي أبرز استمرار ارتفاعه الذي بدأه مطلع الأسبوع الجاري ووصوله لأعلى مستوى منذ قرار وزارة المالية رفعه عن سعره القديم البالغ 1180 دينار ليتجاوز معدل سعر الأمس والذي بلغ 1450 في حينها بأغلب محافظات العراق.

بغداد/بورصة الكفاح

بيع للمواطنين 145.750

شراء 144.750

صيرفات الكرادة والحارثية

بيع 146.500

شراء 1450

ديالى / سعر السوق

بيع 1460

شراء 144.500

أربيل / بورصة

بيع 145.750

شراء 1430

السليمانية / بورصة

بيع 1460

شراء 1430

الموصل/ سوق الجملة

بيع 1450

النجف / بورصة

بيع 1450

ذي قار/ سوق الجملة

بيع 1450

البصرة / بورصة

بيع 1450

صيرفات مدن الجنوب

بيع 1470

شراء 1430

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