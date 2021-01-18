آخر تحديث: الدولار يسجل “اعلى مستوى” مقابل الدينار العراقي في بغداد والمحافظات

افاد مراسلنا، بأخر تحديث لسعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي عصر اليوم ، الإثنين 18-1-2021 ، والذي أبرز استمرار ارتفاعه الذي بدأه مطلع الأسبوع الجاري ووصوله لأعلى مستوى منذ قرار وزارة المالية رفعه عن سعره القديم البالغ 1180 دينار ليتجاوز معدل سعر الأمس والذي بلغ 1450 في حينها بأغلب محافظات العراق.
بغداد/بورصة الكفاح
بيع للمواطنين 145.750
شراء 144.750
صيرفات الكرادة والحارثية
بيع 146.500
شراء 1450
ديالى / سعر السوق
بيع 1460
شراء 144.500
أربيل / بورصة
بيع 145.750
شراء 1430
السليمانية / بورصة
بيع 1460
شراء 1430
الموصل/ سوق الجملة
بيع 1450
النجف / بورصة
بيع 1450
ذي قار/ سوق الجملة
بيع 1450
البصرة / بورصة
بيع 1450
صيرفات مدن الجنوب
بيع 1470
شراء 1430
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