2021/01/18 | 18:42 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح، ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، على ضرورة دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاح الانتخابات ومنع التزوير والتلاعب.

وذكر بيان رئاسي، تلقته 7sky، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم في قصر بغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث تم بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد”.

وأضاف البيان، أنه “جرى التأكيد على ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت”.

وتابع: “كما بحث الجانبان الانتخابات المقبلة، حيث جرى التأكيد على ضرورة دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاحها، ومنع التزوير والتلاعب، ودعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة، وضمان فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات”.

وبحسب البيان: “تطرق الاجتماع أيضاً إلى الأوضاع الاقتصادية في البلد والموازنة المالية، واتفق الطرفان على أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي يحمي حقوق ومعاشات جميع العراقيين، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، والتوصل إلى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب الموظفين”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة انجاح الانتخابات ومنع التزوير والتلاعب 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة انجاح الانتخابات ومنع التزوير والتلاعب) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة انجاح الانتخابات ومنع التزوير والتلاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).