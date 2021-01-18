انهيار جليدي في منتجع روسي يطمر قرابة  12 شخصا شمال القوقاز

2021/01/18 | 18:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

قال مصدر بوزارة حالات الطوارئ الروسية، إن الثلوج طمرت من 4 إلى 12 شخصا، بعد انهيار الثلوج على منحدر للتزلج في منطقة دومباي في جمهورية قراتشاي – شركيسيا شمال القوقاز.

وذكر المصدر، أن المعلومات عن الحادث وردت في الساعة 13:30 بتوقيت موسكو.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تعمل في مكان الحادث، ويقوم المختصون بفحص كتلة الانهيار.

وأضاف المصدر، أن الثلوج بعد الانهيار طمرت مقطورتين كانتا في المكان – نقطة لتأجير معدات التزلج، ومقهى متنقل على عجلات.

وحتى الآن، تم تسجيل إصابة 4 أشخاص نتيجة الحادث. انتهى25س

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