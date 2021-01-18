2021/01/18 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | صالح والكاظمي يؤكدان أهمية التوصل لحلول جذرية بين المركز والإقليم بشأن المسائل العالقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | صالح والكاظمي يؤكدان أهمية التوصل لحلول جذرية بين المركز والإقليم بشأن المسائل العالقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | صالح والكاظمي يؤكدان أهمية التوصل لحلول جذرية بين المركز والإقليم بشأن المسائل العالقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).