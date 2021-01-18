انفجار يستهدف محل مشروبات كحولية جنوبي بغداد

2021/01/18 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة قرب محل للمشروبات الكحولية جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت قرب محل للمشروبات الكحولية في السيدية جنوبي بغداد، ما أدى إلى وضوع أضرار مادية دون حدوث إصابات".وكان مصدر أمني أفاد، مساء اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة على محل للمشروبات الكحولية قرب ساحة الاندلس وسط العاصمة بغداد.

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