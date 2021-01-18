مصدر أمني يوضح طبيعة الانفجار الذي سُمع دويه وسط بغداد

2021/01/18 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة على محل للمشروبات الكحولية قرب ساحة الاندلس وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة محلاً لبيع المشروبات الكحولية ضمن ساحة الأندلس وسط بغداد".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية قطعت الطريق المؤدي إلى الساحة".

وكان مصدر أمني أفاد، قبل قليل، بسماع دوي انفجار قرب ساحة الأندلس وسط بغداد.

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