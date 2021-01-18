إنذار في مبنى الكابيتول يحث الناس على البقاء في الداخل بسبب تهديد أمني خارجي

2021/01/18 | 18:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اغلق مبنى الكابيتول بعد الإبلاغ عن تهديد أمني خارجي، فيما طلب من الناس البقاء في الداخل وعدم المغادرة والابتعاد عن النوافذ والأبواب.

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