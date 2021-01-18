السيد عمار الحكيم يطالب شيوخ ووجهاء العشائر بدور اكبر في دعم الدولة

2021/01/18 | 18:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقينا وفدا من شيوخ ووجهاء عشائر بني حسن في محافظة كربلاء المقدسة

وبحثنا معهم الوضع الاجتماعي والخدمي في المحافظة فضلا عن تطورات الاوضاع السياسية في العراق، حيث جددنا التأكيد على ان العشائر العراقية هي ركيزة مهمة في اي تحول سياسي او اجتماعي في البلاد، وطالبنا شيوخ ووجهاء العشائر بدور اكبر في دعم الدولة وقواها التي تسعى لبنائها وتستقوي بها ، ودورهم في حث الخيريين والاكفاء والنزيهين على التصدي للمسؤولية من خلال الترشح للانتخابات القادمة والمساهمة في تأمين الامن الانتخابي ، كما اكدنا رؤيتنا للتحالف العابر للمكونات الذي يمثل مخرجا لازمة تعدد المشارب الحزبية ومعادلة نجاح للمرحلة القادمة.

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