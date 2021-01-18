الفتح يبدي “انزعاجه الشديد” من تأجيل موعد الانتخابات المبكرة

2021/01/18 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابدى تحالف الفتح، اليوم الاثنين، “انزعاجه الشديد” من تأجيل موعد الانتخابات المبكرة، داعياً الحكومة إلى الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال التحالف في بيان صحفي، “يعرب تحالف الفتح عن انزعاجه الشديد لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة الذي كان مقرراً في 2021/6/6 وهذا يخالف كل ما جرى الاتفاق عليه بأن تكون الانتخابات في فترة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة”.

وأضاف البيان، “نخشى من أن يكون هذا التأجيل سبباً في تأخيرها الى 2022، لذلك نصمّم على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها الجديد، ولا نقبل بأي تأجيل آخر، ونحثّ الحكومة ومفوضية الانتخابات على العمل بجدية أكبر وإكمال البطاقة البايومترية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات”.

واكد، أن “على الحكومة الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة”.

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