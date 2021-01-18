2021/01/18 | 18:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 23 دقیقة

234 مشاهدة

اعلن تحالف الفتح، الاثنين، رفضة لتأجيل الانتخابات النيابية المبكرة، مبيديا خشيته من تأجيلها الى عام 2022.

وذكر التحالف في بيان، اليوم (18 كانون الثاني 2020)، انه "يعرب تحالف الفتح عن انزعاجه الشديد لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة الذي كان مقررا في (6 حزيران 2021)، وهذا يخالف كل ما جرى الاتفاق عليه بأن تكون الانتخابات في فترة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة".

واضاف، انه "نخشى من أن يكون هذا التأجيل سببا في تأخيرها الى 2022، لذلك نصمم على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها الجديد، ولا نقبل بأي تأجيل آخر".

وحث تحالف الفتح بحسب البيان، "الحكومة ومفوضية الانتخابات على العمل بجدية أكبر وإكمال البطاقة البايومترية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، وعلى الحكومة الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: منزعجون من تأجيل الانتخابات المبكرة ومصممون على اجرائها في موعدها الجديد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: منزعجون من تأجيل الانتخابات المبكرة ومصممون على اجرائها في موعدها الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).