في إشارة الى الامارات.. انتقاد دولي لتطعيم الأصغر سنا في البلاد الغنية قبل الكبار بالبلاد الفقيرة

2021/01/18 | 18:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]رأى رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أنه “ليس من الصواب” أن يتم تطعيم البالغين الأصغر سنا والأكثر صحة في البلدان الغنية ضد فيروس كورونا، قبل كبار السن بالبلدان الفقيرة.

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