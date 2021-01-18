2021/01/18 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وكالات: انطلاق أجهزة الإنذار في مبنى الكونغرس بواشنطن بسبب تهديد أمني خارجي

وكالات: إغلاق العاصمة الأمريكية واشنطن بسبب تهديد أمني خارجي

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