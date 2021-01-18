درجال يؤكد بأن مباراة الكويت في البصرة ستكون بوابة لتضييف خليجي 25

2021/01/18 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

إلتقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الإثنين (18 كانون الثاني 2021)، نقيب الصحفيين العراقيين و رئيس إتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، ونائبه رئيس الإتحاد العراقي للصحافة الرياضية خالد جاسم، ورئيس رابطة الإعلام المرئي المؤقتة ناظم الربيعي، فضلاً عن عدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين، فيما أكد درجال بأن لقاء المنتخبين العراقي والكويتي في السابع والعشرين من الشهر الجاري بوابة لتضييف بطولة خليجي 25.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" وجرى خلال اللقاء تناول مواضيع عدة، أبرزها بحث واقع الإعلام الرياضي بوسائله المتعددة، والحث على التعاون البّناء ما بين مختلف المؤسسات الرياضية والإعلامية، ودور الإعلام وأهميته في دعم قطاعي الشباب والرياضة كونه مراة عاكسة لهموم وشجون الجماهير، وتناول القضايا بكل مهنية وحرفية وموضوعية والتزام من أجل الإسهام في تطويرها ونشر الثقافة الرياضية والوعي الرياضي في المجتمع".

واضافت،" وأكد الوزير درجال على أهمية الحدث الرياضي الذي ستشهده محافظة البصرة الأسبوع المقبل وأهمية شراكة الإعلام في هذا الجانب الوطني عبر تكثيف التغطيات الإعلامية لزيارة الوفد الخليجي الخاص بإستضافة بطولة كأس الخليج الـ (25 )نهاية العام الحالي في البصرة، فضلاً عن مباراة المنتخبين الشقيقين العراقي والكويتي بكرة القدم، لإظهار الوجه الحضاري للبلد وإيصال رسالة إلى العالم أجمع

مفادها أن العراق اليوم يستحق تضييف أكبر البطولات الرياضية، معرباً عن ثقته بالإعلام العراقي الذي سيكون بمستوى المسؤولية كون المباراة ستكون بوابة حقيقية للظفر بتضييف خليجي 25".

وشدد درجال على ،" سعي الوزارة لتقديم جميع أسباب الدعم للإعلام الرياضي من أجل إنجاح التجربة البصرية" .

من جهته ثمن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وبقية الأعضاء حرص وزارة الشباب والرياضة ووزيرها على التغيير نحو الأفضل بما يخدم قطاعي الشباب والرياضة مشدداً على دور الإعلام المهني الرصين في تفعيل ودعم قضايانا الوطنية.

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