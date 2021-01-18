صحفيو البصرة يحتفلون بالذكرى 131 لعيد الصحافة البصرية

2021/01/18 | 22:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / احتفلت الأسرة الصحفية في البصرة بمناسبة يوم الصحافة البصرية 131 ذكرى صدور اول صحيفة بصرية في عام 1869 بحضور ممثل محافظ البصرة معاونه معين الحسن وشخصيات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وممثلي دوائر رسمية وجمع من المثقفين والشعراء والصحفيين .وهنأ نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي عبر اتصال هاتفي الصحفيين في البصرة بهذه المناسبة .و القى ممثل محافظ البصرة معين الحسن كلمة اشاد فيها بصحفيي البصرة ودورهم البارز في هذه المرحلة داعيا الحكومة الى تشريع القوانين التي تحمي الصحفي وتوفر الدعم اللازم له في هذه المرحلة .من جانبه قال رئيس فرع نقابة الصحفيين بالبصرة عباس الفياض :" نحتفل اليوم بعيد الصحافة البصرية ذكرى انطلاقة اول صحيفة بصرية في عام 1869 الذي يعد نقطة تحول كبرى في المسيرة الصحفية .واشاد بالدعم الذي قدمه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي لصحافة البصرة لتكون متميزة تعكس تاريخ البصرة.بعد وزعت الدروع على عوائل شهداء الصحافة البصرية وكذلك المتوفين من الصحفيين .وقدم مسؤولون حكوميين وقادة عسكريون واتحادات ومنظمات بصرية باقات ورد الى فرع النقابة احتفاء بذكرى عيد الصحافة البصرة ./انتهى

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