وزارة التربية تصدر قوائم جديدة للمعلمين الذي منحوا اجازة دراسية لنيل شهادة البكلوريوس

2021/01/18 | 22:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أصدرت وزارة التربية قائمة جديدة بالمعلمين الذين منحوا إجازة دراسية لمدة أربع سنوات وبراتب وتفرغ تام لنيل شهادة البكالوريوس "الوجبة الثالثة" .وذكر بيان للوزارة إن : عدد المعلمين الذين منحوا الإجازة بلغ ( 58 ) معلما من مختلف المديريات العامة للتربية في المحافظات وباختصاصات تربوية متنوعة ./انتهى3

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