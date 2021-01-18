2021/01/18 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثقوب عارية ركلة ضد العقول الراكدة – كريم جبار الناصري ثقوب عارية رواية علي الحديثي الصادرة عن دار شهريار تحمل أفكاراً مختلفة عن واقع الحياة التي يعيشها البطل في مجتمعه فهو الباحث عن الثقوب ومهووس بفكرة خلع الملابس عن الجسد والتعري و تناصت مع وجود أبانا ادم عند خلقه (حجبت ذلك المكان الذي أظن إن […]

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