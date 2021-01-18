2021/01/18 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرسومي تفصّل أطوار الجنوب الغنائية في محاضرة إفتراضية رياض أحمد وسعدي البياتي وحسين نعمة يبدعون في أداء الصبّي بغداد – فائز جواد بعد ان قدمت الباحثة الموسيقية مديرة المركز الدولي لدراسات الموسيقى التقليدية في دائرة الفنون الموسيقية اسراء الموسومي الجزء الاول من محاضرتها المعنونة الاطوار الغنائية الجنوبية ، وكانت ( الزمان ) سلطت الضوء على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرسومي تفصّل أطوار الجنوب الغنائية في محاضرة إفتراضية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرسومي تفصّل أطوار الجنوب الغنائية في محاضرة إفتراضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).