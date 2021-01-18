2021/01/18 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان يبحث مع تولر وهيكي إجراءات تسليم المطلوبين بغداد – الزمان بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع سفيري واشنطن ولندن لدى بغداد كلا على انفراد، تسليم المطلوبين المتهمين للقضاء وعقد الاتفاقيات القانونية بشأن ذلك .وذكر المجلس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيدان التقى السفير ماثيو تولر وبحثا موضوع تسليم المطلوبين […]

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