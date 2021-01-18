اجتماع للاحزاب الكوردستانية في خورماتو

2021/01/18 | 22:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الأحزاب الكوردستانية في خورماتو يوم الاثنين، أجتماعا لمناقشة مستجدات الاوضاع والانتخابات المقبلة..

الاجتماع عقد بحضور كريم شكر مسؤول تنظيمات 16 حمرين للأتحاد الوطني الكوردستاني بمبنى المركز الرابع للجماعة الأسلامية الكوردستانية في خورماتو.

وقال كريم شكر في تصريح خاص لـ PUKmedia: ان الاجتماع بحث مستجدات الاوضاع والانتخابات المبكرة في العراق.

واضاف: انه تم التأكيد خلال الاجتماع على ترشيح واحد يمثل قضاء خورماتو في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

PUKmedia عمر اواره

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