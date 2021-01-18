تنظيمات كركوك تنعى رحيل الاعلامي عبدالوهاب اسماعيل

2021/01/18 | 22:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى محمد عثمان عزيز مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني، رحيل الكادر والاعلامي عبدالوهاب اسماعيل الذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين اثر اصابته بفايروس كورونا .

وبعث محمد عثمان ببرقية تعزية الى ذوي الفقيد جاء فيها : بمزيد من الحزن والاسى تلقينا نبا رحيل الكادر والاعلامي لمركز تنظيمات كركوك عبدالوهاب اسماعيل عضو الهيئة الادارية لنقابة صحفيي كوردستان فرع كركوك ، لايسعني الا ان نقدم تعزينا باسم اعضاء وكوادر مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني لذوي الفقيد بهذا المصاب الجلل ، و تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته .

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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