رئيس ديوان الرقابة المالية الأسبق: آخر حساب ختامي للوزارات صدر عام 2012

2021/01/18 | 22:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

بين رئيس ديوان الرقابة المالية الاسبق، عبد الباسط تركي، ان آخر حساب ختامي للوزارات صدر عام 2012، لافتا الى ان الفساد الموجود لايمكن مواجهته من دون ارادة سياسية.

وقال تركي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “آخر حساب ختامي للوزارات صدر عام 2012″، لافتا الى ان “عمل ديوان الرقابة لا يشمل إقليم كردستان”.

واضاف ان “هناك تدقيق من قبل شركات محاسبة دولية لأموال بيع النفط”.

وبين ان “الفساد الموجود في العراق لايمكن مواجهته من دون وجود ارادة سياسية قوية، حيث هناك مؤسسات حكومية يتم استهدافها لغرض الابتزاز”.



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