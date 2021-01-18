القوات الأمريكية تنقل 70 إرهابيا من “داعش” من سجون الحسكة إلى التنف

2021/01/18 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أفادت وكالة “سانا” السورية، وتابعتها /المعلومة/، بأن القوات الأمريكية نقلت العشرات من إرهابيي “ داعش” من السجون التي تسيطر عليها “قسد” في الحسكة، إلى قاعدتها في التنف على الحدود السورية الأردنية.

ونقلت الوكالة عن مصادرها، أن القوات الأمريكية نقلت 70 إرهابيا من تنظيم “ داعش” المحتجزين في سجن الثانوية الصناعية في مدخل مدينة الحسكة الجنوبي إلى قاعدتها في التنف.

وأشارت المصادر إلى أن “القوات الأمريكية في التنف توفر ملاذا آمنا للإرهابيين في المنطقة وتدعمهم بالأسلحة وتوفر لهم الحماية خلال تنقلهم من مكان لآخر لتنفيذ مخططاتهم في سوريا”.



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