الصحة اللبنانية تسجل عدداً قياسياً لوفيات كورونا

2021/01/18 | 22:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، “تسجيل 3144 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 255956 حالة”.وأوضحت الوزارة في بيانها أنّه “تمّ تسجيل 3126 حالة إصابة بين المقيمين و18 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 53 […]

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