2021/01/18 | 22:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

79 مشاهدة

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات تسجيل 438 حزبا و 6 تحالفات لغاية 16 كانون الثاني 2021.

وذكرت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جومانة الغلاي في تصريح صحفي، اليوم (18 كانون الثاني 2021)، إن "مفوضية الانتخابات كانت قد وضعت جدولا للعمليات يبدأ من مرحلة التحديث وينتهي إلى مرحلة الاقتراع في 6/6، وبسبب تمديد التحالفات وتمديد فترة التحديث من رئاسة الوزراء لمدة شهرين تمدد هذا الجدول، وليكون هناك مجال لإقرار قانون المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج وهي فترة كافية لإقراره".

وأضافت، أن "عدد التحالفات التي تم تسجيلها لغاية 16/1 من الشهر الجاري بلغت 6 تحالفات، ولدينا 25 تحالفا مصادقا عليه في 2018، حيث راجع المفوضية منها تحالفان اثنان فقط وأبدوا الرغبة بالمشاركة بالانتخابات البرلمانية من خلال ملء الاستمارة"، مشيرة الى أن "438 حزبا بطلبات التسجيل، بضمنهم 45 حزبا أبدوا الرغبة بالمشاركة بالانتخابات البرلمانية و232 حزبا مسجلا وقيد التأسيس 67".

وتابعت الغلاي أن "التسجيل ما زال مفتوحا للأحزاب ونستقبل قوائم المرشحين حاليا إلا أن فترة الغلق ستكون بقرار من مجلس المفوضين يصدر لاحقا"، داعية "الأحزاب لمراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لتسجيل التحالفات والاندماج السياسي، فضلا عن الاستمرار بالتسجيل، مع إبداء الرغبة بالمشاركة للمسجلين سابقا من خلال طلب أو استمارة حسب التعليمات الموجودة داخل الدائرة".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تعلن اسماء الاحزاب والتحالفات المسجلة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تعلن اسماء الاحزاب والتحالفات المسجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).