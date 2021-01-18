2021/01/18 | 22:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نقلت وكالة الأنباء التشيكية سي تي كيه عن المعهد الوطني للصحة العامة، اكتشاف إصابة في البلاد بطفرة كورونا الجديدة التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا.ولم يورد المعهد المزيد من التفاصيل حول الحادث.وسجلت التشيك حسب موقع “وورلد ميتر” حوالي 892 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 14 ألف وفاة.واضطرت الحكومة البريطانية أواخر العام الماضي إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشامل على خلفية تفشي الطفرة الجديدة من كورونا على نطاق واسع.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التشيك تسجل أول إصابة بكورونا البريطاني عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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