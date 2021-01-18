2021/01/18 | 22:19 - المصدر: سفن سكاي

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سلمت الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية المدافع احمد ابراهيم مستحقاته المالية التي بذمة النادي.

وذكر عضو الهيأة الادارية للنادي الكابتن هيثم كاظم أن اللاعب احمد ابراهيم استلم الدفعة الاولى من عقده للموسم الحالي اضافة الى المبلغ المتبقي من عقد الموسم الماضي.

وأكد كاظم أن ادارة النادي سلمت جميع اللاعبين مبلغ الدفعة الاولى من عقودهم للموسم الحالي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة القوة الجوية تسلم احمد ابراهيم مستحقاته المالية 7 SKY TV.

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