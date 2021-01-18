قيادي ايزيدي: لا اتفاقية سنجار ولا الوضع الحالي يخدم الايزيديين

2021/01/18 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- ذياب غانم كشف القيادي الايزيدي “قاسم ششو” في حواره مع “ايزيدي 24” في برنامج “ب ناف و جاف” ان لا اتفاقية سنجار و لا الوضع الراهن في المنطقة يخدم الأيزيدية.وقال “ششو” أن، “هناك خطر على قضاء سنجار كونه يقع في دائرة الهلال الشيعي الذي يحاول ايران إكماله”.ونوه “ششو” أن، “لا علاقة …

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