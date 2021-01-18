الرئيس العراقي يؤكد لآكار ضرورة تخفيف توترات المنطقة

2021/01/18 | 22:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة تخفيف توترات المنطقة والركون إلى الحوار البنّاء في حسم المسائل العالقة وتعزيز التعاون والتنسيق الإ...

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