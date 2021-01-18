2021/01/18 | 22:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرت نيوز} اكد المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين،استمرار موجة الامطار والثلوج في مناطق دون اخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشرح مفصل للموجة الباردة.. امطار وثلوج بمناطق دون اخرى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشرح مفصل للموجة الباردة.. امطار وثلوج بمناطق دون اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).