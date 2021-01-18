محافظة مصرية تعلن حالة الطوارئ

2021/01/18 | 22:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت محافظة الإسكندرية المصرية، رفع حالة الطوارئ القصوى، للاستعداد لموجة طقس سيئ مصحوبة برياح وأمواج عاتية على سواحل البحر المتوسط.

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