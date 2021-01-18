الزراعة النيابية تؤكد دعمها لتوجهات الموارد المائية في فرض سلطة القانون

2021/01/18 | 22:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الشباب تنهي سمات الدخول الخاصة بالمنتخب الكويتيأنهت وزارة الشباب والرياضة سمات الدخول الخاصة بوفد المنتخب الكويتي الذي سيزور العراق لإقامة مباراة ودّية أمام منتخب أسود الرافدين المزمع إقامتها يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي .

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