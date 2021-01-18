2021/01/18 | 22:39 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يتوعد مفوضية الانتخابات بقرار مشروط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/18 | 22:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يتوعد مفوضية الانتخابات بقرار مشروط) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يتوعد مفوضية الانتخابات بقرار مشروط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).