الحشد الشعبي ينفذ عملية نوعية في مدينة جلولاء بديالى

2021/01/18 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

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نفذت قوه خاصه بأمر من قيادة قاطع عمليات ديالى مساء هذا اليوم عملية نوعية في مدينة جلولاء بمحافظة ديالى

بعد مناشدة من اهالي مدينة جلولاء بالسيد طالب الموسوي والتدخل لفرض الأمن ووضع حد للعمليات الإرهـ ـابية بعد الاحداث الاخيره التي أدت الى سقوط جرحى وشهداء من المدنيين والعسكريين حيث تمت تلبية المناشدة بإرسال قوه خاصه من قيادة القاطع .

حيث أفاد المصدر بنجاح القوة والاشتباك مع العناصر الارهـ ـابية وفق معلومات إستخباراتية بنصب كمين محكم للعدو والتصدي لهم وإيقاع خسائر كبير بالعناصر الإرهابية وترك أسلحتهم وما زالت الاشتباكات مستمرة ....

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