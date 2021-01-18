2021/01/18 | 22:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الاثنين، عن اعتقال ارهابيين اثنين في سامراء.

وذكرت المديرية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه " تعضيدا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء مغاوير القيادة، تم القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في ناحية المعتصم التابعة لقضاء سامراء محافظة صلاح الدين".

واضافت: ان "هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

PUKmedia عن اعلام المديرية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ارهابيين اثنين في سامراء) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ارهابيين اثنين في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).