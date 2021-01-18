وصفة خلاص العرب - اسمها محمد 13 - - لمى محمد

2021/01/18 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد يسألني كيف نرجع؟ قلتُ له ما تقصد؟ نرجع إلى بلاد ولدنا فيها…-لا..



أقصد ترجعون كأمة تتحدث العربيّة في قلب التاريخ..



لا تضطرون للهجرة كي تحيوا..



ألّا تهربوا من مكان لا تستطيعون أن تنطقوا فيه كلمة حق أمام سلطان جائر..



أن ترجعوا يعني يا عزيزتي أن تقتربوا من الفضاء الافتراضي في الواقع..



أن تحرروا المرأة..



أن تحولوها من عار وعريّ إلى نصف مجتمع يلد النصف الآخر، ويعلمه الحياة…< ......





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