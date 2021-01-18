العلاقات االروسية الاسرائيلية: الخلافات لا تفسد للمصالح قضية - نهاد ابو غوش

2021/01/18 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش بعد الغارة الأخيرة التي شنتها إسرائيل على مناطق واسعة في شرق سوريا، وشملت مواقع وتجمعات عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة، ومع كل غارة جديدة تشنها قوات سلاح الجو الإسرائيلي على سوريا، تثور مجددا الأسئلة الصعبة حول حدود التفاهمات الروسية الإسرائيلية حول سوريا، وهل تملك إسرائيل تصريحا روسيا مفتوحا أم محدودا؟ أم أنها لا تملك أي تصريح للعمل في الأجواء السورية، ولماذا تلوذ القوات الروسية بالصمت تجاه ما يتعرض ......





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