تونس- على هامش مظاهرات 14 و 14 و 16 كانون الثاني/يناير 2021 - الطاهر المعز

2021/01/18 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز تونس، بين الإحباط والأمل من أجل تحويل الإنتفاضة القادمة إلى ثورةانطلقت، يوم الخميس 14 كانون الثاني/يناير 2021، في الذكرى العاشرة لنهاية حُكم زين العابدين بن علي، ولمغادرته البلاد، احتجاجات ليلية في عدة مناطق بالعاصمة من بينها حي التضامن والمَلاَّسِين وفُوشَانَة والسِّيجُومِي، وهي أحياء طَرَفِيّة، فقيرة ومُكتَظّة ومُهْمَلَة، وكذلك في مُدُن سوسة والقَلعة الكُبرى، وَسَط البلاد، والكاف وبن ......





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