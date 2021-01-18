2021/01/18 | 22:50 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر : اذا كان تأجيل الانتخابات لأسباب مهنية فسنذعن والا فانتظروا قرارنا 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر : اذا كان تأجيل الانتخابات لأسباب مهنية فسنذعن والا فانتظروا قرارنا) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر : اذا كان تأجيل الانتخابات لأسباب مهنية فسنذعن والا فانتظروا قرارنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).