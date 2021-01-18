توقعات الطقس: منخفض جبهوي قادم للعراق.. أمطار وسحب عالية

2021/01/18 | 22:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحب عالية وغير ممطرة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تشير التنبؤات الجوية، إلى اندفاع منخفض جوي جبهوي نحو البلاد، ترافقه سحب ممطرة في مناطق الشمال.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "البلاد تتأثر بسحب ممطرة في مناطق الشمال، وسحب عالية وغير ممطرة في بعض مناطق الجنوب، وذلك نتيجة اندفاع امتداد منخفض جوي جبهوي متمركز حاليًا على شرق البحر المتوسط".

وأضاف، "تستمر فرص هطول زخات من الأمطار نهار اليوم والليلة في أربيل والسليمانية وكركوك ودهوك وشمال ديالى ومركز وشمال نينوى من جهة سنجار، ومناطق من صلاح الدين".

وتابع، "وتستمر فرص هطول الثلوج في دهوك ومرتفعات مدينتي السليمانية وأربيل".

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