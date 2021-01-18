القبض على متهمين اثنين استهدفا كشكا ببغداد

2021/01/18 | 22:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}القت شرطة بغداد القبض على متهمين اقدما على القاء قنبلة على كشك للمواد الغذائية

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