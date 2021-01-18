2021/01/18 | 22:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يعلن موقفه من تأجيل الانتخابات ويهدد بـ"قرار" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/18 | 22:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعلن موقفه من تأجيل الانتخابات ويهدد بـ"قرار" ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يعلن موقفه من تأجيل الانتخابات ويهدد بـ"قرار" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).