سائرون: لن تكون هناك انتخابات في تشرين الأول المقبل

2021/01/18 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

استبعد تحالف سائرون، إجراء الانتخابات في تشرين الأول المقبل.

وقال النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن اجتماع رئيس الوزراء والكتل السياسية والمفوضية حدد الموقف النهائي من الانتخابات، لافتا إلى أن "مفوضية الانتخابات طالبت بأربعة أشهر أخرى لاستكمال الاستعدادات".

وأضاف، أن "تحالف سائرون مع إجراء الانتخابات في حزيران"، مؤكدا أن "المفوضية هي صاحبة القرار النهائي بخصوص إجراء الانتخابات".

وأكد أنه لن تكون هناك انتخابات في تشرين الأول المقبل، لافتا إلى أن الانتخابات ستجري بعد إكمال الدورة البرلمانية الحالية.

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