الصدر يعلق على طلب المفوضية تأجيل الانتخابات حتى 16 تشرين الأول

2021/01/18 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفعلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، على مقترح المفوضية العليا للانتخابات، الخاص بتأجيل الانتخابات الى 16 تشرين الاول.وقال الصدر في تغريدة له على تويتر، "نأمل أن يكون اقتراح مفوضية الانتخابات اقتراحا مهنيا خالصا لإتمام كل آليات الانتخابات وإجرائها بإجراءات مقبولة".وأضاف، "كما نأمل أن تكون بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية والطائفية والعرقية، فإذا كان التأجيل لأسباب مهنية فسنذعن وإلا فانتظروا قرارنا،"، مبينا "على أن يكون آخر تأجيل للانتخابات المبكرة التي وعدت الحكومة بإجرائها لدرء الفساد والظلم والاحتلال والتطبيع".

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