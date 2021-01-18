رشيد العزاوي : ضمان نزاهة الانتخابات أهم من اجرائها

2021/01/18 | 23:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الامين العام للحزب الاسلامي العراقي رشيد العزاوي الحرص على اجراء الانتخابات المبكرة التزاماً وتأييداً لمطالب أبناء شعبنا العزيز.مبينا ان : ضمان نزاهة الانتخابات أهم من اجرائها.وقال في بيان صحفي انه : لا قيمة لأي انتخابات ما لم يكن هناك التزام واضح وصارم بتحقيق شرط النزاهة فيها، ومنع الفاسدين والمزورين من التأثير في مجرياتها ونتائجها.واضاف العزاوي ان : نزاهة الانتخابات لن تتحقق الا بتوفر البطاقة البايومترية حصراً والغاء البطاقة الالكترونية قصيرة الأمد.والالتزام بالعد والفرز اليدوي داخل المراكز والمحطات واعلان النتائج في يوم الانتخابات ان امكن.و توفير الرقابة الأممية والدولية على الانتخابات.وطالب باصدار قرار يلزم باعتماد البطاقة البايومترية حصراً في الانتخابات، والغاء البطاقة الالكترونية قصيرة الأمد.معلللا ذلك بانها الخطوة الأولى لنزاهة الانتخابات وشفافيتها./انتهى3

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