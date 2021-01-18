يحيى رسول : نسبة تعاطي الشباب للمخدرات للأسف كبيرة جدا

2021/01/18 | 23:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال المتحدث بأسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ان : نسبة تعاطي الشباب للمخدرات للأسف كبيرة جدا.واضاف رسول في تصريح متلفز انه : تم الاطاحة بـ٢٠ تاجر مخدرات مع موادهم الممنوعة في بغداد.واعرب عن الاسف الشديد لارتفاع مسبة تعاطي الشباب للمخدرات.واوضح رسول ان : اعادة المفسوخة عقودهم اصبحت بيد مجلس النواب وليس الدفاع والداخلية .واشار الى ان : موقف لجنة الامن والدفاع من ملف المفسوخة عقودهم نبيل ومشرف .وتابع رسول ان : القوة القتالية ستزيد اذا تم اعادة المفسوخة عقودهم.وبين ان : جهودا كبيرة تبذل لأنجاز عملية توطين رواتب وزارة الدفاع و اعلنا من خلال موقع الوزارة المصارف الحكومية والاهلية الخاصة بتوطين الرواتب./انتهى3

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