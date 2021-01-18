نتانياهو يقترح إنشاء مؤسسة دولية لمواجهة الأوبئة المستقبلية

2021/01/18 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، خلال مؤتمر الزعماء، إنشاء مؤسسة دولية للأبحاث ولإنتاج اللقاحات المضادة للفيروسات والأوبئة المستقبلية.

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