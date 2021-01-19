معاون محافظ البصرة يدعو الى توفير الحماية للصحفيين

2021/01/19 | 00:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – واع

دعا معاون محافظ البصرة معين الحسن، السلطات في العراق الى توفير الحماية اللازمة للصحفيين.

وقال الحسن في كلمة له خلال احتفالية عيد الصحافة البصرية حضرتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، انه يهنئ في ذكرى مرور 131 عاما على صدور صحيفة البصرة، لافتا الى ان الاسرة الصحفية في البصرة رافقت التجربة الديمقراطية وهي تعيش اوج تاريخها.

واضاف، ان الصحفيين هم من فضحوا الدكتاتورية والسلطة الغاشمة، مبينا ان البصرة قدمت الكثير من الشهداء الصحفيين من اجل العراق الديمقراطي.

وشدد على السلطات توفير الحماية اللازمة للصحفيين.

من جهته، قال رئيس فرع نقابة الصحفيين في محافظة البصرة عباس الفياض في كلمة له خلال الاحتفالية: نحتفل اليوم بعيد الصحافة في البصرة وانطلاق اول صحيفة في المحافظة قبل 131 عاما في زمن الحكم العثماني.

واضاف، ان الصحافة البصرية رائدة في تاريخ الصحافة وتزخر بعدد كبير من رواد الصحافة العراقية منهم عبد الرزاق حسين وصالح عبد الرضا وغيرهم ممن لديهم تاريخ عميق بالإبداع، مؤكدا ان هناك عدد من الصحفيين الشباب يمثلون تجربة عالمية في عالم الخبر والتحليل وهم مشاريع إعلامية مهمة .

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