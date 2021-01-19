عملية ’نوعية’ تطيح بمفرزة لعناصر التنظيم قرب جلولاء (صور)

2021/01/19 | 00:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، الاثنين، الاطاحة بمفرزة لعناصر تنظيم داعش قرب مدينة جلولاء.

وذكر بيان للقيادة، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الثاني 2021)، أن "قواتها تمكنت من الاطاحة بمفرزة داعشية بواسطة كمين نوعي قرب مدينة جلولاء بمحافظة ديالى".

واشار البيان الى أن "العملية جاءت بعد مناشدات من اهالي مدينة جلولاء وجهت الى قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي بضرورة التدخل لفرض الأمن ووضع حد للعمليات الإرهابية بعد الاحداث الاخيرة التي أدت الى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين والعسكريين حيث تمت الاستجابة للمناشدة بإرسال قوه خاصة من قيادة القاطع".

وأضاف أن "القوة نجحت بالاشتباك مع العناصر الارهابية بنصب كمين محكم للعدو والتصدي لهم وإيقاع خسائر كبير بالعناصر الإرهابية الذين تركوا أسلحتهم".

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